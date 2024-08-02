У цьому відео Олексій Козирев поговорить з Віталіем Шапраном, відомим економістом, членом товариства фінансових аналітиків і ексчленом Наглядової ради НБУ про: економічні рецепти перемоги, економіку росії, доходи росії з продажу нафти та конфіскацію резервів рф.
2 серпня 2024, 14:42
Економічні рецепти перемоги: Як діють санкції на рф, її заморожені резерви та доходи від нафти (відео)
- Чи діють санкції на росію
- Доходи росії з продажу нафти
- Заморожені резерви рф
- Відлучення росії від технологій
- Економіка росії зараз
Джерело: Мінфін
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