Економічні рецепти перемоги: Як діють санкції на рф, її заморожені резерви та доходи від нафти (відео)

У цьому відео Олексій Козирев поговорить з Віталіем Шапраном, відомим економістом, членом товариства фінансових аналітиків і ексчленом Наглядової ради НБУ про: економічні рецепти перемоги, економіку росії, доходи росії з продажу нафти та конфіскацію резервів рф.