У липні Україна скоротила імпорт електроенергії

У липні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 2% у порівнянні з червнем — до 837,8 тис. МВт-год. Експорт електроенергії був відсутній. Про це свідчить моніторинг ExPro Electricity.

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За місяць поставки зросли лише з Угорщини, на 5,5%, та з Польщі, на 10%. За рештою напрямів (Словаччина, Молдова, Румунія) імпорт електроенергії скоротився.

Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина — 45%, на другому місці - Польща (19%), на третьому — Румунія (18%). Решта — Словаччина та Молдова.

У липні, з 10 по 21 липня, в період аномальної спеки було тимчасово припинено імпорт електроенергії з Молдови, за рішенням місцевого оператора системи передачі в рамках заходів енергетичної безпеки. Також, 23 липня був відсутній імпорт електроенергії зі Словаччини.

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За розрахунками ExPro Electricity, середня погодинна потужність імпорту у липня склала 1126 МВт. Найбільше електроенергії імпортувалось у 18 годину — середній показник за місяць склав 1308 МВт.