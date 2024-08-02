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2 серпня 2024, 12:25

Вартість імпорту електрики для України оцінюється у $1 мільярд на рік — Нацбанк

Імпорт електроенергії з ЄС дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей. Однак ціна енергії вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту становитиме близько $1 млрд. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Імпорт електроенергії з ЄС дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей.

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У звіті зазначається, що подальші руйнування та збільшення дефіциту є вагомим негативним ризиком прогнозу.

У разі реалізації цього ризику темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії, а зростання цін — вищим через збільшення витрат унаслідок використання дорожчих джерел енергопостачання.

«Водночас швидше відновлення частини енергогенерації та введення в дію нових потужностей, зокрема розширення можливостей сектору ВДЕ та/або встановлення мобільних газових установок, скоротять дефіцит е/е та є позитивним ризиком прогнозу», — зазначили в НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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mantis05
mantis05
2 серпня 2024, 14:14
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Не для Украины, а для тех- кто импортирует. Предприятия потерпят как-то. Ну или пусть не покупают.
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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
2 серпня 2024, 14:36
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А почему не пишем цену или обьем єлектроєнєрги наверное около 4 грн за Квт.
І друге питання по якій ціні і скільки експортує Ахметова і Ко енергію до європи?
Чи кріпакам таке знати не потрібно хай здохнуть або віднесуть останню копійку УСПІШНИМ МЕНЕДЖЕРАМ
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