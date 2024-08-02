Вартість імпорту електрики для України оцінюється у $1 мільярд на рік — Нацбанк

Імпорт електроенергії з ЄС дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей. Однак ціна енергії вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту становитиме близько $1 млрд. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

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У звіті зазначається, що подальші руйнування та збільшення дефіциту є вагомим негативним ризиком прогнозу.

У разі реалізації цього ризику темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії, а зростання цін — вищим через збільшення витрат унаслідок використання дорожчих джерел енергопостачання.

«Водночас швидше відновлення частини енергогенерації та введення в дію нових потужностей, зокрема розширення можливостей сектору ВДЕ та/або встановлення мобільних газових установок, скоротять дефіцит е/е та є позитивним ризиком прогнозу», — зазначили в НБУ.