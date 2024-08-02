Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 13 копійок

Національний банк України встановив на 2 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1390 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 13 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 2 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,40 грн (на 1 липня серпня був встановлений на рівні 44,40 грн). Європейська валюта не змінилася.

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