До кінця року відсоткові ставки за кредитами для МСБ скоротяться на 1,5% — банкір

До кінця року відсоткові ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу складуть від 13,5% до 16% річних. Про це повідомила Оксана Шульга, директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку.

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На які ставки варто очікувати бізнесу

Як твердить банкір, найнижчі ставки, а це 13,5% річних, будуть запропоновані за «енергокредитами» на придбання та встановлення альтернативних джерел живлення (сонячних панелей, теплових насосів та створення на підприємствах нової енергогенерації тощо).

Вона нагадала, що зниження ставок за програмами кредитування МСБ на енергопотреби є практичним свідченням ефективності Меморандуму між найбільшими банками, які взяли на себе зобов’язання не лише уніфікувати підхід до власної кредитної політики, а й сприяти пом’якшенню кредитних умов, розрахованих на придбання та встановлення систем альтернативного енергопостачання.

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