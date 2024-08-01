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1 серпня 2024, 18:44

До кінця року відсоткові ставки за кредитами для МСБ скоротяться на 1,5% — банкір

До кінця року відсоткові ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу складуть від 13,5% до 16% річних. Про це повідомила Оксана Шульга, директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку.

До кінця року відсоткові ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу складуть від 13,5% до 16% річних.
Фото:depositphotos

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На які ставки варто очікувати бізнесу

Як твердить банкір, найнижчі ставки, а це 13,5% річних, будуть запропоновані за «енергокредитами» на придбання та встановлення альтернативних джерел живлення (сонячних панелей, теплових насосів та створення на підприємствах нової енергогенерації тощо).

Вона нагадала, що зниження ставок за програмами кредитування МСБ на енергопотреби є практичним свідченням ефективності Меморандуму між найбільшими банками, які взяли на себе зобов’язання не лише уніфікувати підхід до власної кредитної політики, а й сприяти пом’якшенню кредитних умов, розрахованих на придбання та встановлення систем альтернативного енергопостачання.

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«Попри нові економічні виклики, як, приміром, зростання цін внаслідок прискорення інфляції, поновлення процесу девальвації гривні, безпрецедентних перебоїв з електропостачанням, „енергокредити“ мають стати стратегічним напрямком розвитку економіки та побудови енергонезалежної країни. Нові виклики — це насамперед нові можливості, якими варто скористатися», — наголосила Шульга.

За її словами, з вересня по листопад ставки за цільовими кредитами для МСБ на придбання основних засобів ведення бізнесу (виробниче устаткування, автотранспорт, спецтранспорт тощо) можуть скоротитися на 1−1,5% — до 16% річних.

На її думку, це стало прямим наслідком зниження облікової ставки до 13%, що дає змогу комбанкам поступово покращувати кредитні умови для позичальників.

Вигідні кредити без поручителів і застави

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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