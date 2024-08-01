Кабмін запровадив мораторій на виплати за євробондами України

Кабінет Міністрів скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України на період переговорів про реструктуризацію. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

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«Тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 року здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними зі сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року», — йдеться в документі.

Це означає, що Україна не виплатить купонний платіж у розмірі $34 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році, термін якого настає 1 серпня.

У межах реструктуризації Україна випустить нові державні облігації.

Облігації частини, А розмістять на основну суму у розмірі, що не перевищує 40% непогашеної основної суми за наявними облігаціями, з погашенням у 2029−2036 роках. Відсотки за новими облігаціями будуть сплачувати щопівроку 1 лютого й 1 серпня за ставкою, котра поетапно збільшиться з 1,75% до 7,75%.

Облігації частини Б розмістять на основну суму у розмірі, що не перевищує 23% непогашеної основної суми за наявними облігаціями, з погашенням у 2030−2036 роках. Відсотки за новими облігаціями будуть сплачувати щопівроку 1 лютого й 1 серпня за ставкою, котра поетапно збільшиться з 0% до 7,75%.

Таким чином, власники наявних облігацій мають погодитися на списання 37% боргу (але за певних умов після 2029 року воно може зменшитися до 25%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.