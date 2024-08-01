Trustee Plus святкує першу річницю і робить знижки в 50% на випуск криптокартки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2024, 17:45

Trustee Plus святкує першу річницю і робить знижки в 50% на випуск криптокартки

У період з 1 по 12 серпня 2024 року криптогаманець Trustee Plus святкує першу річницю з виходу платіжної картки — продукту, який кардинально змінив ландшафт сфери цифрових фінансів.

Представники компанії підкреслили, що за минулі 12 місяців сервіс показав винятковий приріст користувачів. Клієнти встановили близько 450 000 криптогаманців. При цьому кількість випущених платіжних карток Trustee Plus перевищила 79 000, а кількість транзакцій з їх використанням сягнула 10 млн.

Для тих, хто ще не встиг скористатися перевагами криптогаманця, просто зараз є унікальна пропозиція. Нові користувачі отримали можливість випустити платіжну картку Trustee Plus зі знижкою в 50%! Це чудовий шанс відкрити для себе сферу цифрових активів, які можуть принести кожній людині реальну користь у повсякденному житті.

«Минулий рік показав, що наш продукт не тільки життєздатний, а й має величезний попит серед сотень тисяч українців. Платіжна картка Trustee Plus відкрила перед нашими клієнтами можливості, про які раніше всі ми могли тільки мріяти. Ми продовжуємо працювати на благо Web3-ком'юніті і гарантуємо, що користувачів попереду чекає безліч нових революційних рішень і геть інший рівень фінансової свободи», — зазначив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Сьогодні всього за 5 євро ви можете випустити платіжну картку, яка має ліміти на витрати в 50 000 євро на місяць. По поточному курсу це більше 2 млн. грн. До карти приєднується один з трьох балансів вашого криптогаманця: USDT, BTC, ETH. І далі будь-які трати по всьому світу — це просто одна суцільна насолода життям фінансово вільної людини.

Завантажити додаток Trustee Plus можна за посиланням.

Розробники окремо підкреслюють, що компанія тільки почала свій шлях на вершину криптоіндустрії. Хоча Trustee Plus встигла досягти по-справжньому великих успіхів, уже зараз команда проєкту готує до виходу нові продукти та сервіси. І немає жодних сумнівів, що чим раніше користувачі зареєструються на платформі, тим більше можливостей вони отримають у підсумку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами