Trustee Plus святкує першу річницю і робить знижки в 50% на випуск криптокартки

У період з 1 по 12 серпня 2024 року криптогаманець Trustee Plus святкує першу річницю з виходу платіжної картки — продукту, який кардинально змінив ландшафт сфери цифрових фінансів.

Представники компанії підкреслили, що за минулі 12 місяців сервіс показав винятковий приріст користувачів. Клієнти встановили близько 450 000 криптогаманців. При цьому кількість випущених платіжних карток Trustee Plus перевищила 79 000, а кількість транзакцій з їх використанням сягнула 10 млн.

Для тих, хто ще не встиг скористатися перевагами криптогаманця, просто зараз є унікальна пропозиція. Нові користувачі отримали можливість випустити платіжну картку Trustee Plus зі знижкою в 50%! Це чудовий шанс відкрити для себе сферу цифрових активів, які можуть принести кожній людині реальну користь у повсякденному житті.

«Минулий рік показав, що наш продукт не тільки життєздатний, а й має величезний попит серед сотень тисяч українців. Платіжна картка Trustee Plus відкрила перед нашими клієнтами можливості, про які раніше всі ми могли тільки мріяти. Ми продовжуємо працювати на благо Web3-ком'юніті і гарантуємо, що користувачів попереду чекає безліч нових революційних рішень і геть інший рівень фінансової свободи», — зазначив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Сьогодні всього за 5 євро ви можете випустити платіжну картку, яка має ліміти на витрати в 50 000 євро на місяць. По поточному курсу це більше 2 млн. грн. До карти приєднується один з трьох балансів вашого криптогаманця: USDT, BTC, ETH. І далі будь-які трати по всьому світу — це просто одна суцільна насолода життям фінансово вільної людини.

Завантажити додаток Trustee Plus можна за посиланням.

Розробники окремо підкреслюють, що компанія тільки почала свій шлях на вершину криптоіндустрії. Хоча Trustee Plus встигла досягти по-справжньому великих успіхів, уже зараз команда проєкту готує до виходу нові продукти та сервіси. І немає жодних сумнівів, що чим раніше користувачі зареєструються на платформі, тим більше можливостей вони отримають у підсумку.