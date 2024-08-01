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1 серпня 2024, 16:33

З початку 2024 року портфель ринкових ОВДП збільшився більш ніж на 10% — Гетманцев

За 7 місяців 2024 року портфель ринкових ОВДП (без НБУ) збільшився на 10,7% (+94 млрд грн). Основний приріст (майже ¾) забезпечили банки, тоді якнайбільшими темпами зростав портфель бізнесу та населення. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ.

За 7 місяців 2024 року портфель ринкових ОВДП (без НБУ) збільшився на 10,7% (+94 млрд грн).
Фото:depositphotos

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Ринок ОВДП

За даними Національного банку, на 31 липня ОВДП в обігу за сумою основного боргу становили 1 653,4 млрд грн. (+81,6 млрд грн з початку року).

ОВДП номіновані у гривні складають 91% всього портфелю, у доларі — 7%, євро — 2%.

Структура портфеля ОВДП за типом кредитора продовжує трансформуватись у бік ринкової частки боргу, що відображає відсутність емісійного фінансування бюджету з боку НБУ:

▪ Частка НБУ у загальному портфелі скоротилась з 43,9% на кінець 2023 року до 41% на 31 липня поточного року.Нагадаю на кінець 2022 року частка НБУ сягала 51,1%.

▪ Позицію найбільшого тримача ОВДП у 2024 році повернули собі банки, частка яких у загальному портфелі збільшилась з 41,3% до 43,4%.

▪ Найбільшими темпами з початку 2024 року зростав портфель ОВДП у власності юридичних (+20%) та фізичних осіб (+21%). Частки цих кредиторів у загальному портфелі ОВДП збільшились відповідно по підприємствам з 8,7% до 10%, населенню — з 3,3% до 3,8%.

▪ Продовжувався вихід з ОВДП нерезидентів, що призвів до подальшого скорочення їх частки з 2,7% до 1,9%.

▪ Тергромади, як і раніше, майже не вкладають вільні кошти в ОВДП (військові облігації): портфель ОВДП у їх власності складає 0,04% від ОВДП в обігу і близько 0,4% від вільного залишку невикористаних кошті місцевих бюджетів.

За словами Гетманцева, до кінця року потрібно суттєво наростити розміщення ОВДП на аукціонах.

«Нагадаю, урядовий законопроєкт щодо внесення змін до бюджету-2024 з метою фінансування військових видатків передбачає додаткове залучення ОВДП до кінця року на суму 160,2 млрд грн. Очевидно, що без зміни політики НБУ та стимулювання банків до купівлі військових облігацій, вийти на такі показники проведення аукціонів неможливо. Інше потенційне джерело — залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ (165 млрд грн). Вважаю, тергромади мають набагато помітніше вкладатись у цей інструмент», — написав голова Комітету.

Він зазначає, що бізнес та населення продовжують активно інвестувати у ОВДП.

«Водночас вкотре звернусь із закликом: за можливості, вкладайте у військові облігації. Зараз всі процедури спрощені, можна купити легко через „Дію“. Комісії конкурентні. Реальні ставки залишаються привабливими, а разом із пільгами із ПДФО для фізичних осіб, цей інструмент значно випереджає банківські депозити по доходності. Головне: кожна інвестована навіть одна тисяча гривень в такі цінні папери, окрім гарантованого доходу інвестору, укріплює нашу обороноздатність», — підсумував він.

Інвестиційні пропозиції

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Prya
Prya
1 серпня 2024, 16:43
#
Гетьманцев — профессионал высшего класса. Именно тот человек, которого хотелось бы видеть на посту премьер-министра страны
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