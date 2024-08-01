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1 серпня 2024, 14:32

Зростання зарплат в Україні: у яких сферах платять найбільше

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. Про це йдеться моніторингу основних подій в економіці України (червень 2024) Міністерства економіки.

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.
Фото: НБУ

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Зазначається, що на рівень оплати праці у 2023−2024 роках і далі впливають чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України:

  • тимчасова втрата значної території,
  • руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності),
  • суттєві перманентні руйнування логістики,
  • значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Середня зарплата

У Мінекономіки навели дані, за якими середня зарплата в вакансіях на сайтах з пошуку роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 грн.

У яких сферах платять найбільше

  • Інформація та телекомунікації — 49 473 грн,
  • Фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн,
  • Професійна, наукова та технічна діяльність — 26 316 грн,
  • Державне управління й оборона — 23 376 грн.

Варто зазначити, що найменше платять у сфері освіти — 12 649 грн.

Нагадаємо

Міністерство економіки очікує, що у 2024 році середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 грн.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
potator
potator
1 серпня 2024, 14:54
#
Так и не смог голобородько учителя из нищеты вывести
+
0
Ivn
Ivn
1 серпня 2024, 14:59
#
Будівництво в хвості списку ахахах
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