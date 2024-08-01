Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. Про це йдеться моніторингу основних подій в економіці України (червень 2024) Міністерства економіки.
1 серпня 2024, 14:32
Зростання зарплат в Україні: у яких сферах платять найбільше
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Зазначається, що на рівень оплати праці у 2023−2024 роках і далі впливають чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України:
- тимчасова втрата значної території,
- руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності),
- суттєві перманентні руйнування логістики,
- значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.
Середня зарплата
У Мінекономіки навели дані, за якими середня зарплата в вакансіях на сайтах з пошуку роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 грн.
У яких сферах платять найбільше
- Інформація та телекомунікації — 49 473 грн,
- Фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн,
- Професійна, наукова та технічна діяльність — 26 316 грн,
- Державне управління й оборона — 23 376 грн.
Варто зазначити, що найменше платять у сфері освіти — 12 649 грн.
Нагадаємо
Міністерство економіки очікує, що у 2024 році середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 грн.
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Джерело: Мінфін
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