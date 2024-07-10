Що буде із зарплатами, цінами та економікою України у 2024 році — прогноз Мінекономіки

Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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ВВП

За підсумком 2024 року очікується:

номінальний обсяг ВВП — 7 484,7 млрд грн;

реальне зростання ВВП на рівні 3,5%;

Прогноз розроблено Міністерством економіки за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

В процесі розроблення прогнозу, враховуючи уточнення статистичних даних, появу нових даних, зміну припущень, які закладаються до прогнозних розрахунків, був уточнений 2024 рік, як база для розрахунку.

Споживчі ціни

За розрахунками Мінекономіки, споживчі ціни в середньому за рік зростуть на 5,4%, а у грудні до грудня — на 7,9%.

У прогнозі уряду, затвердженого минулого року, прогнозувалася середньорічна інфляція 8,5% та 9,7% на грудень.

Зарплата

Крім того, очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 грн, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

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Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 грн, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.