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10 липня 2024, 13:37

Що буде із зарплатами, цінами та економікою України у 2024 році — прогноз Мінекономіки

Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.
Фото: НБУ

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ВВП

За підсумком 2024 року очікується:

  • номінальний обсяг ВВП — 7 484,7 млрд грн;
  • реальне зростання ВВП на рівні 3,5%;

Прогноз розроблено Міністерством економіки за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

В процесі розроблення прогнозу, враховуючи уточнення статистичних даних, появу нових даних, зміну припущень, які закладаються до прогнозних розрахунків, був уточнений 2024 рік, як база для розрахунку.

Споживчі ціни

За розрахунками Мінекономіки, споживчі ціни в середньому за рік зростуть на 5,4%, а у грудні до грудня — на 7,9%.

У прогнозі уряду, затвердженого минулого року, прогнозувалася середньорічна інфляція 8,5% та 9,7% на грудень.

Зарплата

Крім того, очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 грн, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

Читайте також: Підприємці підвищують зарплати через брак працівників — НБУ

Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 грн, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+21
tckgoblinu
tckgoblinu
10 липня 2024, 14:22
#
Шо шо, якщо мінімальну зп і прожитковий мінімум все-таки заморозять, то будуть нам малювати «стабільну» офіційну інфляцію в 3%, при реальній в 20−30% і робіть, що заманеться з цим.

Мінекономіки відірвані від реальності, зарплата не коригується постійно в залежності від інфляції, це конкретна особа йде розмовляти з керівництвом щодо підвищення конкретно своєї зп і так усюди, без винятків. Тому коли керівник бачить 3,5% офіційної інфляції, то працівник за умови поганих навичок дипломатії, йде з кабінету без збільшення зп, думати де брати кредити і як жити, бо все подорожчало більше ніж на 3,5%)
+
+43
Mini Mi
Mini Mi
10 липня 2024, 14:41
#
У чиновников все корректируется, потому они и думают что у всех так.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
10 липня 2024, 14:41
#
Будет буква Ж
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