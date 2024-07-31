З серпня в Україні видаватимуть водійські посвідчення нового зразка

З 1 серпня 2024 року сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які матимуть додаткові елементи захисту. Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик у прямому етері телеканалу «Київ24».

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Додаткові елементи захисту

захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування,

на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті.

QR-код містить посилання на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, що використовується для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва, та підтвердження його дійсності.

Варто зазначити, що старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії. Однак, за бажанням, громадяни можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Протидія виготовленню фальшивих документів

Також Рудик розповів, що Головний сервісний центр МВС активно співпрацює з Кіберполіцією у протидії виготовленню фальшивих документів.

«Моніторимо соціальні мережі, досить часто громадяни самостійно нам повідомляють про фейкові ресурси, які пропонують купити водійські документи. Тож усі виявлені посилання та оголошення про підроблені документи ми направляємо до Кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані», — заявив він.

Рудик закликав усіх громадян не користуватись послугами шахраїв та не купувати фальшиві документи. Адже єдиний спосіб отримати посвідчення водія — скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.