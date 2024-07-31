Інфляція у єврозоні у липні несподівано зросла до 2,6%

У єврозоні у липні споживчі ціни збільшилися на 2,6% у річному вираженні, за попередніми даними статистичного управління Євросоюзу (Eurostat).

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Зростання інфляції

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з червнем, коли вона становила 2,5%.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зниження темпів до 2,4%.

Вартість послуг у липні підвищилася на 4% (+4,1% у червні), промислової продукції — на 0,8% (+0,7%), продуктів харчування, алкоголю та тютюнової продукції — на 2,3% (+2, 4%), енергоносіїв — на 1,3% (+0,2%).

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у липні залишилося на рівні 2,9%. Експерти очікували уповільнення базової інфляції до 2,8%.

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Споживчі ціни в єврозоні в місяці, що минає, не змінилися в помісячному вираженні після підйому на 0,2% у червні.

Де найвища інфляція

Найвища інфляція серед країн єврозони була зафіксована у Бельгії (5,5% у річному вираженні), найнижча — у Фінляндії (0,6%).

У Німеччині та Франції споживчі ціни зросли на 2,6%, в Італії — на 1,7%, в Іспанії — на 2,9%.