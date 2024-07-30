ВВП єврозони у другому кварталі 2024 року збільшився на 0,3%, порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу.
30 липня 2024, 17:10
Економіка єврозони зросла на 0,3% у другому кварталі
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Як змінився ВВП
У річному вираженні економіка єврозони зросла на 0,6%.
Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у квітні-червні збільшиться на 0,2% у поквартальному вираженні та на 0,5% у річному, за даними Trading Economics.
У першому кварталі економіка єврозони зросла на 0,3% щодо попередніх трьох місяців та на 0,5% у річному вираженні.
ВВП Німеччини у другому кварталі знизився на 0,1% щодо попереднього кварталу, Франції — збільшився на 0,3%, Італії — на 0,2%, Іспанії — на 0,8%.
Економіка Євросоюзу у квітні-червні зросла на 0,3% у поквартальному та на 0,7% у річному вираженні, згідно з попередніми даними.
Джерело: Мінфін
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