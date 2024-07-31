У другому кварталі експорт легкових авто з Південної Кореї досяг історичного максимуму

З квітня по червень 2024 року південнокорейські автовиробники відвантажили легкових автомобілів на $17,8 млрд, що на 6,8% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Південнокорейської митної служби, повідомляє Yonhap.

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Зазначається, що це найвищий квартальний показник за всю історію країни і дев'яте поспіль квартальне зростання.

Протягом перших шести місяців 2024 року експорт автомобілів з Південної Кореї зріс на 4,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року до $33,6 млрд, що також є рекордним рівнем за шестимісячний період.

Причини зростання експорту авто

Зростання поставок легкових авто з Південної Кореї було зумовлене зростанням попиту на бензинові автомобілі середнього та великого розміру.

Продажі південнокорейських екологічно чистих автомобілів у кількісному вираженні незначно знизилися порівняно з 2023 роком, проте, за даними митниці, за вартістю обсяг експорту електрокарів та гібридних авто теж сягнув історичного максимуму в $3,02 млрд.

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У другому кварталі експорт до США у вартісному вираженні зріс на 33,2%, а до Канади та Австралії - на 14,6% та 8,8% відповідно.

Але попит з боку Британії впав на 8,1%, а попит з боку Франції впав на 34,9%.

Середня ціна авто

Середня ціна автомобілів, відвантажених у другому кварталі, зросла на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року до $23 097.

Імпорт

У другому кварталі імпорт до Південної Кореї впав на 25,3% до $3,4 млрд, що стало четвертим падінням поспіль у річному обчисленні.