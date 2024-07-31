Чистий збиток російської компанії ПАТ «Газпром» у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд рублів ($5,5 млрд), що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року (255 млрд рублів). Про це йдеться у звітності компанії, передає enkorr.
31 липня 2024, 15:12
Збитки Газпрому за пів року зросли майже вдвічі
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Зазначається, що Газпром розраховує дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ), куди, крім газового бізнесу, також входить нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони.
Причини зростання збитків
Зростання збитків російської газової монополії здебільшого зумовлено скороченням постачань газу в Європу, тоді як операційні витрати компанії залишаються високими.
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Нагадаємо
У 2023 році Газпром скоротив постачання природного газу у Європу на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.
Джерело: Мінфін
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