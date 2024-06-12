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12 червня 2024, 14:41

Газпром програв 13 млрд євро німецькому партнеру. Uniper розриває контракти на постачання газу

Німецька компанія Uniper вирішила розірвати свої довгострокові контракти з російською державною компанією «Газпром експорт» на постачання російського газу. Про це повідомляє пресслужба Uniper.

Німецька компанія Uniper вирішила розірвати свої довгострокові контракти з російською державною компанією «Газпром експорт» на постачання російського газу.

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Це рішення стало можливим після того, як 7 червня арбітражний трибунал присудив Uniper право розірвати контракти та стягнути з «Газпром експорту» понад 13 млрд євро компенсації за обсяги газу, не поставлені «Газпром експортом» з середини 2022 року.

Незважаючи на те, що з червня 2022 року були поставлені лише обмежені обсяги газу, а з кінця серпня 2022 року — жодних обсягів газу, довгострокові контракти на постачання газу між двома компаніями все ще були юридично чинними, а окремі контракти продовжували існувати до середини 2030-х років.

Після того, як Uniper зазнала значних збитків через обмеження постачання російського газу, наприкінці 2022 року компанія ініціювала арбітражне провадження проти «Газпром експорту».

Варіант вирішення спору через арбітражний суд був узгоджений у договорі та раніше застосовувався щодо інших спорів. неодноразово використовувався обома сторонами. Арбітражний суд, розташований у Стокгольмі, ухвалив рішення згідно зі швейцарським законодавством.

Зазначається, що рішення арбітражу є юридично обов'язковим і остаточним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
12 червня 2024, 16:14
#
«суд у Стокгольмі, ухвалив рішення згідно зі швейцарським законодавством» вспоминается крылатое Австрия это не Австралия 😂
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