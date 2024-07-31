Tesla відкликає понад 1,8 мільйона автомобілів. Причина — проблеми з капотом

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Tesla відкликає деякі автомобілі Model 3, Model S, Model X і Model Y 2021−2024 років випуску та Model Y 2020−2024 років випуску через те, що блок засувка капота може не виявити незамкнений капот після того, як його було відкрито.

Незамкнений капот може повністю відкритися під час руху автомобіля, що потенційно може перешкоджати огляду водієві та збільшувати ймовірність аварії.

Tesla почала розслідувати скарги клієнтів на проблему з автомобілями Model 3 і Model Y в Китаї у березні.

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До середини квітня автовиробник визначив, що проблема полягає в деформації засувки перемикача. Tesla продовжила вивчати цю проблему і виявила, що частота її виникнення в Китаї була вищою, ніж у Європі та Північній Америці, але причина такої диспропорції невідома.

Tesla повідомила, що станом на 20 липня вона виявила три гарантійні претензії або польові звіти для американських автомобілів, які пов'язані або можуть бути пов'язані з проблемою капота.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху повідомила, що Tesla випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення для розв'язання цієї проблеми.