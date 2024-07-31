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31 липня 2024, 11:07

Укрексімбанк завершив 2023 рік із чистим прибутком 3,3 млрд грн. Кабмін направить його до резервного фонду

Укрексімбанк завершив 2023 рік із чистим прибутком у розмірі 3,3 млрд грн. Уряд ухвалив рішення направити весь цей прибуток до резервного фонду. Про це йдеться у рішенні Кабміну.

Укрексімбанк завершив 2023 рік із чистим прибутком у розмірі 3,3 млрд грн.

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Фінансові показники

Прибуток від амортизації за результатами переоцінки основних засобів за 2021 — 2023 роки в розмірі 67 929 742,83 грн також буде спрямовано до резервного фонду.

Також Кабмін затвердив:

  • Річний звіт Укрексімбанку за 2022 рік, включно зі звітом про роботу наглядової ради;
  • Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2022 рік;
  • Заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради за 2022 рік;
  • Річний звіт Укрексімбанку за 2023 рік, включно зі звітом про роботу наглядової ради;
  • Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2023 рік;
  • Заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради за 2023 рік.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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