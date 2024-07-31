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31 липня 2024, 9:17

Бронювання перевізників стане простішим: уряд ухвалив низку змін

Кабінет міністрів спростив процес отримання «броні» для працівників у сфері перевезень. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Кабінет міністрів спростив процес отримання «броні» для працівників у сфері перевезень.
Фото:depositphotos

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Деталі

Так, аби підприємство відповідало статусу критично важливого, йому варто відповідати 2 критеріям із 7, а не 3, як це було раніше. Перевізники також повинні мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Уряд також розширив перелік підприємств, які можуть подаватись на визнання критично важливим. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції. Подаватися можуть також ті фірми, що розпочали свою діяльність не лише у 2022-му, а й у 2023 та 2024 роках.

Окрім цього, Кабмін скасував норму, за якою було необхідно підтверджувати оформлення трудових відносин із працівниками за 180 днів до подачі документів.

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Кого не стосуються зміни

Разом із цим заступник Мінінфраструктури наголосив, що такі зміни не стосуються тих перевізників, які працюють на умовах ФОП. Однак посадовець вказує, що виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише підприємства установи, організації.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11331, який визначає умови так званого економічного бронювання.

Згідно з ним, підприємці та компанії мають сплатити підвищений військовий збір розміром 20 тисяч гривень за кожного свого працівника, якого хочуть забронювати. Кому саме слід надати «бронь», вирішуватиме сам бізнес, визначаючи, хто є найбільш критичним для його роботи.

Згодом до парламенту також подали альтернативні законопроєкти, що передбачають інші моделі економічного бронювання — № 11331−1 та № 11331−2.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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