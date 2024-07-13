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13 липня 2024, 10:35

Кабмін додатково виділив майже 7 мільярдів на програму «єВідновлення»

Кабінет міністрів ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми «єВідновлення». Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми «єВідновлення».
Фото: НБУ

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Деталі

Майже 4,4 млрд грн виділено для власників знищеного житла: вони можуть або отримати житловий сертифікат на купівлю нової оселі, або скористатись опцією відбудувати дім на тій самій ділянці.

Ще 2,4 млрд грн підуть на виплати компенсацій за пошкоджене житло — це цільові кошти, які можна використати виключно на ремонт пошкодженого в результаті російської збройної агресії.

Ці кошти надходять відповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

«Це важливе рішення, на якому ми наполягати давно, оскільки виплати по сертифікатам і погоджені у якості компенсації були заблоковані через брак фінансування. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, зокрема зокрема Світовому банку і ЄБРР, ми відновлюємо фактичні виплати», — пояснила Шуляк.

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Наступний крок

Вона додала, що наступним кроком уряду має стати розширення програми «єВідновлення» для житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо

11 липня відбулося ще одне важливе розширення програми «єВідновлення» — скористатися програмою тепер можуть українці, чиє знищене і пошкоджене житло розташоване у зоні активних бойових дій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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