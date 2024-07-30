У Мінфіні заявили, що знайдуть кошти на програму «кешбеку» попри критичну ситуацію з фінансуванням ЗСУ

Попри критичну нестачу коштів на потреби Сил оборони й необхідність підвищення податків, уряд не бачить можливості суттєво скоротити видатки за окремими напрямками та не відмовляється від додаткових видатків на фінансування анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми «кешбеку» на придбання товарів українського виробництва. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Що сказав Марченко

За його словами, наразі немає значних статей видатків держбюджету, фінансування яких можна було б скоротити.

«Відверто скажу, нам немає що різати», — сказав Марченко.

Водночас він пообіцяв знайти кошти на фінансування анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми «кешбеку».

«Коли нас критикують за 3 млрд гривень, а наша потреба 500 млрд гривень, то я вважаю, що це з боку цих критиків досить непрофесійно. «Кешбек» — це урядове рішення, яке ми підтримуємо. Коли його схвалить Рада і буде потрібна технічна реалізація, то наша задача як Міністерства фінансів полягає у тому, щоб знайти джерела фінансування», — додав Марченко.

Передісторія

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За словами президента, завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні».

Раніше повідомлялось, що запуск кешбеку заплановано на вересень 2024 року. Проти цієї ініціативи виступали експерти дев'яти аналітичних центрів, які вказували на те, що програма фінансово обтяжлива для державного бюджету і складна в адмініструванні.