росія хоче легалізувати криптовалюту для обходу санкцій

В росії хочуть легалізувати криптовалюту для обходу санкцій. Нові закони повинні набути чинності у РФ з 1 вересня. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що російські компанії мають дедалі більше труднощів у здійсненні міжнародних платежів через загрозу вторинних санкцій.

Минулого тижня Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію майнінгу криптовалют. У вівторок, 30 липня, депутати продовжать розгляд цього законопроєкту та ще одного законопроєкту про криптовалюти.

Очікується, що законопроєкти швидко отримають схвалення сенаторів у Раді Федерації, а потім будуть підписані президентом і набудуть чинності 1 вересня.