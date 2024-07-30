Фінляндія припинила імпорт скрапленого газу з росії

Фінська компанія Gasum припинила імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії. В компанії пояснили , що затверджений 24 червня пакет санкцій проти росії містить заборону на імпорт скрапленого природного газу, пише biz.censor.net.

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Що відомо

Gasum має довгостроковий контракт на постачання СПГ з російською газовою компанією «Газпром експорт», укладений раніше 2022 року, який передбачає умову «бери або плати».

«Санкції, ухвалені ЄС, не дозволяють Gasum розірвати угоду з „Газпром експортом“, але є форс-мажором щодо закупівлі або імпорту російського СПГ на позамережевих терміналах», — наголосили у фінській компанії.

Водночас у Gasum запевнили, що компанія має інші джерела імпорту газу. Зокрема, вона закуповує СПГ з Норвегії та інших країн світу через термінали в Центральній Європі.

«Більшість СПГ, безпосередньо отримуваного Gasum, вже надходила з інших джерел, ніж Росія. Ця зміна не створює жодних проблем з точки зору доступності СПГ для клієнтів Gasum, оскільки Gasum може постачати необхідну кількість СПГ з інших країн», — зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що Gasum також раніше мала довгостроковий контракт на постачання природного газу через трубопровід із «Газпром експортом». З травня 2022 року природний газ не надходить із росії до Фінляндії трубопроводами, а у травні 2023 року Gasum розірвав відповідний контракт.