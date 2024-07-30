Porsche відмовилась від планів переходу на 80% електромобілів

Німецький автоконцерн Porsche оголосив, що повний перехід на електромобілі займе більше часу, ніж очікувалося. Про це пише liga.net з посиланням на Euro News.

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Плани компанії

Раніше компанія планувала досягти 80% частки електромобілів у своєму автопарку до 2030 року, але тепер визнала, що ця мета є нереалістичною.

У керівництві Porsche зазначили, що перехід на електромобілі триватиме довше, ніж передбачалося п’ять років тому. Хоча компанія готова досягти 80% продажу електромобілів, це буде можливим лише за умов відповідного попиту з боку споживачів.

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Схожі побоювання висловлювали і Mercedes-Benz, і Renault, зазначаючи, що їх цілі щодо продажу електромобілів на найближче десятиліття можуть бути занадто амбітними, оскільки багато клієнтів все ще надають перевагу бензиновим автомобілям.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що німецький автовиробник Porsche планує поступово електрифікувати лінійку автомобілів, щоб електромобілі складали 80% продажів до 2030 року. Єдиною моделлю з двигуном внутрішнього згоряння залишиться 911.