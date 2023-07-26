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26 липня 2023, 15:25 Читать на русском

Porsche переведе на електродвигуни всі моделі, крім культової 911

Німецький автовиробник Porsche планує поступово електрифікувати лінійку автомобілів, щоб електромобілі складали 80% продажів до 2030 року. Єдиною моделлю з двигуном внутрішнього згоряння залишиться 911. Про це заявив Карл Дамс, старший менеджер відділу eFuels в Porsche, повідомляє Reuters.

Німецький автовиробник Porsche планує поступово електрифікувати лінійку автомобілів, щоб електромобілі складали 80% продажів до 2030 року.
Фото: facebook.com/porsche

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, Porsche переведе на електродвигуни кросовери Macan, спортивну модель Porsche 718, а потім і бестселер Cayenne.

«Наша стратегія насамперед полягає у переході на електричні двигуни, але на 911 ми будемо ставити двигун внутрішнього згоряння так довго, наскільки це буде можливим», — сказав Дамс.

Він також зазначив, що на культовий 911 у 2022 році припадало 13% продажу компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів — 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора раза більше, аніж за весь 2021 рік.

Джерело: Мінфін
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