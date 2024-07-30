Австрійський Raiffeisen Bank International не може назвати терміни виходу з ринку росії

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем чи виділенням російського дочірнього Райффайзенбанку. Про це пише Frank Media.

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Що відомо

Але оскільки обидва варіанти вимагають численних погоджень з різною російською та європейською владою, а також із регуляторами цих країн, процес не повністю знаходиться в руках RBI, через це групі складно зробити реалістичний прогноз щодо того, коли вона завершить деконсолідацію свого російського банку.

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Поточні резерви капіталу можуть повністю абсорбувати навіть повну деконсолідацію російського Райффайзенбанку за гіпотетичною балансовою вартістю, що дорівнює нулю, зазначено у звіті групи.

Відповідно до вимог Європейського центрального банку, група ще більше скоротить бізнес у росії. Перші наслідки для клієнтів, такі як обмеження платежів, вже набули чинності, далі будуть додаткові заходи, повідомляє група.