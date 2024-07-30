США оголосили про новий пакет допомоги для України на $200 мільйонів

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України в розмірі до $200 млн. Про це заявив радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.

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Що включатиме безпекова допомога

Безпекова допомога включатиме:

засоби протиповітряної оборони

артилерійські боєприпаси HIMARS

мінометні снаряди

протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», США надали Україні допомогу у розмірі $82 млрд з моменту початку російського повномасштабного вторгнення.