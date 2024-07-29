«Доступні кредити 5-7-9»: За минулий тиждень підприємці отримали кредитів на 1,6 млрд грн

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 445 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 336 кредитів — від банків державного сектору економіки на 0,8 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 13 839 кредитів на 52,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 10 471 кредит на 27 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 57 981 кредит на 229,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 43 505 кредитів на 117,4 млрд грн), з яких станом на 29 липня поточного року:

22,21 млрд грн — на інвестиційні цілі;

62,7 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

39,31 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

18,35 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі;

15,93 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 92 803 кредитні договори на 319,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 63 981 договір на 144 млрд гривень.