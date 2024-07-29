За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 445 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 336 кредитів — від банків державного сектору економіки на 0,8 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
29 липня 2024, 15:57
«Доступні кредити 5-7-9»: За минулий тиждень підприємці отримали кредитів на 1,6 млрд грн
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Скільки видано кредитів
З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 13 839 кредитів на 52,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 10 471 кредит на 27 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 57 981 кредит на 229,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 43 505 кредитів на 117,4 млрд грн), з яких станом на 29 липня поточного року:
- 22,21 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 62,7 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 39,31 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 18,35 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 15,93 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 92 803 кредитні договори на 319,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 63 981 договір на 144 млрд гривень.
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Джерело: Мінфін
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