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29 липня 2024, 15:37

McDonald's знизив чистий прибуток на 12%

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, скоротила чистий прибуток у другому кварталі на 12%, при цьому скоригований показник та виручка не виправдали очікувань ринку.

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, скоротила чистий прибуток у другому кварталі на 12%, при цьому скоригований показник та виручка не виправдали очікувань ринку.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк йдеться в пресрелізі компанії, чистий прибуток у квітні-червні становив $2,02 млрд порівняно з $2,31 млрд за аналогічний період попереднього року.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як йдеться в пресрелізі компанії, чистий прибуток у квітні-червні становив $2,02 млрд порівняно з $2,31 млрд за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $2,8 з $3,15.

Прибуток без урахування разових факторів склав $2,97 на акцію, виявившись гіршим за середній прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $3,07 на акцію.

Квартальний виторг McDonald's майже не змінився і склав $6,49 млрд. Консенсус-прогноз експертів для цього показника становив $6,62 млрд.

Глобальний порівняний продаж McDonald's (ресторани, що працюють не менше 13 місяців) у квітні-червні знизилися на 1% (прогноз — зростання на 0,4%), у тому числі в США показник зменшився на 0,7% (змін не очікувалося).

Порівнянні продажі компанії на зарубіжних ринках, де вона керує ресторанами (International Operated Markets), скоротилися на 1,1%. На «ринках розвитку», де вона працює за моделлю ліцензування (International Developmental Licensed Markets), показник упав на 1,3%.

Акції McDonald's додають у ціні 0,6% під час попередніх торгів у понеділок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
29 липня 2024, 16:34
#
А шо так?:)
+
0
bonv
bonv
29 липня 2024, 16:37
#
Зростання продажів McDonald’s сповільнилося цього року, оскільки відвідувачі ресторанів по всьому світу скорочують споживання біг-маків, обмежені багаторічним зростанням цін і жорсткими сімейними бюджетами.
Наприкінці минулого кварталу компанія запустила в США акцію з продажу страв за 5 доларів. Перші результати свідчать про те, що це привертає клієнтів, хоча зростання продажів буде помітне тільки наприкінці року. Крім того, мережа ввела в меню акційні пропозиції, сподіваючись залучити покупців.
За словами головного виконавчого директора Кріса Кемпчінскі, мережа, як і раніше, буде орієнтуватися на «надійні, повсякденні цінності», оскільки покупці стають більш розбірливими у своїх витратах.
За межами США бойкоти через війну між Ізраїлем і Хамасом продовжують позначатися на продажах у сегменті, що включає Близький Схід. Раніше компанія попереджала, що спад триватиме доти, доки конфлікт не вирішиться. McDonald’s також повідомила про зниження продажів у Китаї та Франції.
Загальносистемні продажі - показник, що враховує роботу нових ресторанів, — також знизилися, що свідчить про те, що відкриття нових закладів не компенсує проблему наявних. Мережа бургерних перебуває в самому розпалі амбітного плану розширення, плануючи до 2027 року мати 50 000 закладів по всьому світу.
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