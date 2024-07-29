McDonald's знизив чистий прибуток на 12%

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, скоротила чистий прибуток у другому кварталі на 12%, при цьому скоригований показник та виручка не виправдали очікувань ринку.

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Як йдеться в пресрелізі компанії, чистий прибуток у квітні-червні становив $2,02 млрд порівняно з $2,31 млрд за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $2,8 з $3,15.

Прибуток без урахування разових факторів склав $2,97 на акцію, виявившись гіршим за середній прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $3,07 на акцію.

Квартальний виторг McDonald's майже не змінився і склав $6,49 млрд. Консенсус-прогноз експертів для цього показника становив $6,62 млрд.

Глобальний порівняний продаж McDonald's (ресторани, що працюють не менше 13 місяців) у квітні-червні знизилися на 1% (прогноз — зростання на 0,4%), у тому числі в США показник зменшився на 0,7% (змін не очікувалося).

Порівнянні продажі компанії на зарубіжних ринках, де вона керує ресторанами (International Operated Markets), скоротилися на 1,1%. На «ринках розвитку», де вона працює за моделлю ліцензування (International Developmental Licensed Markets), показник упав на 1,3%.

Акції McDonald's додають у ціні 0,6% під час попередніх торгів у понеділок.