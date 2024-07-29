У серпні 2024 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
29 липня 2024, 15:10
Скільки коштуватиме газ для населення в серпні
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Пропозиції постачальників наступні:
- «Еру Людям» — 7,70 гривень
- «Енерджі трейд груп» — 7,799
- «Нафтогаз України» — 7,96
- «Тернопільгаз збут» — 7,96
- «Прикарпат енерго трейд» — 7,98
- «Полтавагаз збут» — 7,99
- «Галнафтогаз» — 7,99
- «Львівенергозбут» — 8,20
- «Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46
- «Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46
- «Асканія Енерджі» — 9,95
- «СвітлоГаз» — 9,99.
Джерело: Мінфін
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