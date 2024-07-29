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29 липня 2024, 14:46

Агрохолдинг «Овостар» пропонує акціонерам відмовитися від дивідендів за минулий рік

Агрохолдинг «Овостар» пропонує акціонерам відмовитися від виплати дивідендів за підсумками роботи у 2023 році та спрямувати весь чистий прибуток $44,975 млн у резерв нерозподіленого прибутку. Про це пише fixygen.ua.

Агрохолдинг «Овостар» пропонує акціонерам відмовитися від виплати дивідендів за підсумками роботи у 2023 році та спрямувати весь чистий прибуток $44,975 млн у резерв нерозподіленого прибутку.

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Як зазначено в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, відповідне питання внесено до порядку денного призначених на 21 серпня річних зборів акціонерів.

Компанія востаннє виплатила проміжні дивіденди за 2022 рік EUR 3,6 млн із розрахунку EUR 0,65 за акцію, однак потім відмовилася від виплати остаточних дивідендів.

Агрохолдинг «Овостар Юніон» — вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні. «Овостар» 2023 року збільшив чистий прибуток у 7,4 раза — до $45 млн, EBITDA — у 4,5 раза, до $50,4 млн, а виручку — на 20%, до $162,5 млн.

Холдингова компанія групи — Ovostar Union N.V. — у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на WSE за ціною PLN62 за акцію ($22,78 за тодішнім курсом) і залучила $33,2 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 липня 2024, 15:29
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