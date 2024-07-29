Власниками мікрокредитних компаній «Просто Позика» та «Тайм Кредит» виявились громадяни росії — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2024, 14:18

Власниками мікрокредитних компаній «Просто Позика» та «Тайм Кредит» виявились громадяни росії — ЗМІ

Власники мікрокредитних організацій ТОВ «Просто Позика» та ТОВ «Тайм Кредит» отримали громадянство росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують зберігати українське громадянство та бізнес в Україні. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», пише «Радіо Свобода».

Власники мікрокредитних організацій ТОВ «Просто Позика» та ТОВ «Тайм Кредит» отримали громадянство росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують зберігати українське громадянство та бізнес в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Просто Позика»

Компанія «Просто Позика» заснована у 2014 році та має понад 30 філій по всій Україні. Фірма пропонує позичальникам кредити готівкою від 2 до 50 тисяч гривень, процентна ставка за ними може сягати півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний — Андрій Манучаров, йому належить 90% фірми, та Євгеній Слюсар — йому належить 10%.

«Схеми» з'ясували, що основний власник кредитної фірми — Андрій Манучаров — є громадянином РФ з 2014 року. Перед цим Манучаров працював в Україні та очолював державне об'єднання «Укрморпорт».

Однак на тлі повідомлень про ймовірні фінансові зловживання він звільнився і зареєстрував мікрокредитний бізнес в Україні. Одразу після реєстрації фірми, Манучаров у квітні 2014 року отримав у Криму паспорт громадянина РФ, свідчать дані Федеральної податкової служби РФ.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах РФ — його представляли радником гендиректора російського федерального підприємства «Росморпорт».

Водночас син Манучарова — Іван Манучаров — став депутатом підконтрольного росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдина росія».

«Тайм Кредит»

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Тайм Кредит», яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
KValera
KValera
29 липня 2024, 14:49
#
«Никогда такого не было и вот опять!»
+
0
bonv
bonv
29 липня 2024, 15:20
#
Мінфін нікого з них не рекламував?:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами