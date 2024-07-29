Власниками мікрокредитних компаній «Просто Позика» та «Тайм Кредит» виявились громадяни росії — ЗМІ

Власники мікрокредитних організацій ТОВ «Просто Позика» та ТОВ «Тайм Кредит » отримали громадянство росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують зберігати українське громадянство та бізнес в Україні. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», пише «Радіо Свобода».

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«Просто Позика»

Компанія «Просто Позика» заснована у 2014 році та має понад 30 філій по всій Україні. Фірма пропонує позичальникам кредити готівкою від 2 до 50 тисяч гривень, процентна ставка за ними може сягати півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний — Андрій Манучаров, йому належить 90% фірми, та Євгеній Слюсар — йому належить 10%.

«Схеми» з'ясували, що основний власник кредитної фірми — Андрій Манучаров — є громадянином РФ з 2014 року. Перед цим Манучаров працював в Україні та очолював державне об'єднання «Укрморпорт».

Однак на тлі повідомлень про ймовірні фінансові зловживання він звільнився і зареєстрував мікрокредитний бізнес в Україні. Одразу після реєстрації фірми, Манучаров у квітні 2014 року отримав у Криму паспорт громадянина РФ, свідчать дані Федеральної податкової служби РФ.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах РФ — його представляли радником гендиректора російського федерального підприємства «Росморпорт».

Водночас син Манучарова — Іван Манучаров — став депутатом підконтрольного росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдина росія».

«Тайм Кредит»

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Тайм Кредит», яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами.