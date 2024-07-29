Швейцарія відмовилась передавати Україні доходи від заморожених активів рф

Швейцарія не слідуватиме підходу Європейського союзу і не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів. Про це пише delo.ua з посиланням на Swissinfo.

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Позиція Швейцарії

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (Seco) заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС. Там зазначають, що відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов'язань, Швейцарія не може отримувати «якийсь надзвичайний дохід у зв'язку із коштами російського центрального банку». У Seco уточнили, що ця позиція стосується саме Швейцарії.

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Видання пише, що станом на квітень 2024 року загальна вартість активів із ЦБ РФ, заморожених у Швейцарії, склала трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти відокремлені від заморожених активів, що належать фізичним чи юридичним особам, пов'язаним із росією.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 26 липня Європейський Союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.

Швейцарія дотримується політики нейтралітету. Країна не надавала Україні зброї чи будь-якої іншої летальної допомоги — тільки гуманітарну підтримку.