29 липня з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
29 липня 2024, 8:13
Укренерго: 29 липня світло відключатимуть лише з 16:00 до 23:00
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«В інші години — без обмежень», — уточнили в компанії.
Яка ситуація в Україні
Раніше, як писав «Мінфін» в «Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Читайте: Найскладніший період літа в енергетиці вже позаду — Укренерго
Джерело: Мінфін
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