Укренерго: 29 липня світло відключатимуть лише з 16:00 до 23:00

29 липня з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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«В інші години — без обмежень», — уточнили в компанії.

Яка ситуація в Україні

Раніше, як писав «Мінфін» в «Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

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