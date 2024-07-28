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28 липня 2024, 15:00

64% українських біженців збираються повернутися на батьківщину — опитування

64% українських біженців збираються повернутися, оскільки не адаптувалися до життя в нових країнах. Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.

64% українських біженців збираються повернутися, оскільки не адаптувалися до життя в нових країнах.

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Фактор адаптації суттєво впливає на намір повернутися назад до України, про який зазначили 55% респондентів.

Найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).

Опосередковано впливає на адаптацію і пережитий досвід агресивної поведінки з боку резидентів країн тимчасового перебування: близько чверті опитаних (23%) зазначили, що стикалися з її проявами. Разом із тим, 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) є спокійними за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим стримуючим фактором до повернення.

Що стосується очікуваних термінів зворотної міграції, то переважна більшість респондентів (62%) не готова назвати точні дати.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
stas12345
stas12345
28 липня 2024, 15:05
#
После победы вернутся, пить пиво в крыму
+
+30
SPoli
SPoli
28 липня 2024, 15:42
#
Даже те, которые вернутся — посмотрят, что тут они тоже особо никому не нужны, и поедут обратно.
+
0
mantis05
mantis05
28 липня 2024, 16:27
#
Потому что в ЕС- они нужны всем, все за ними ходят хвостиком и такие: о боже, как же вы нам нужны! Может вам бесплатно квартирку, м? И выплаты там какие :D
+
0
Tido oss
Tido oss
28 липня 2024, 15:47
#
Так после чей победи ?
+
+60
plitt
plitt
28 липня 2024, 16:24
#
Самые нужные люди для страны к сожалению не вернутся, любой специалист в своей области в условиях которые создали для него западные страны очень востребован получает хорошую зарплату и в гробу он видел возвращение в тоталитарное коррумпированное государство, вернуться лодыри и прочие кто не смог адаптировать, с низким уровнем образования которым по окончании войны обрубят пособия
Тут скорее надо волноваться сколько выедет нужных стране людей из Украины впосле войны и какими нищими мигрантами их заменить? Но задуматься над этим, у прыгающих в метро и кричащих хто нэ скаче той москаль, увы мозгов нет.
+
+30
bonv
bonv
28 липня 2024, 16:42
#
Говорити і робити то дві великі різниці.
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