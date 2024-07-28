64% українських біженців збираються повернутися, оскільки не адаптувалися до життя в нових країнах. Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.
64% українських біженців збираються повернутися на батьківщину — опитування
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Фактор адаптації суттєво впливає на намір повернутися назад до України, про який зазначили 55% респондентів.
Найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).
Опосередковано впливає на адаптацію і пережитий досвід агресивної поведінки з боку резидентів країн тимчасового перебування: близько чверті опитаних (23%) зазначили, що стикалися з її проявами. Разом із тим, 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) є спокійними за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим стримуючим фактором до повернення.
Що стосується очікуваних термінів зворотної міграції, то переважна більшість респондентів (62%) не готова назвати точні дати.
Коментарі - 6
Тут скорее надо волноваться сколько выедет нужных стране людей из Украины впосле войны и какими нищими мигрантами их заменить? Но задуматься над этим, у прыгающих в метро и кричащих хто нэ скаче той москаль, увы мозгов нет.