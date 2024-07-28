Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд коштом російських активів. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.
28 липня 2024, 13:05
Країни G7 узгодять план виділення Україні $50 млрд до жовтня — міністр фінансів США
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«Відбулися конструктивні переговори. Ми тісно співпрацюємо, щоб просунути цю ініціативу вперед. Я думаю, що все виглядає добре з погляду того, що нам вдасться це зробити, ймовірно, до жовтня», — сказала міністерка.
Єллен додала, що Вашингтон домагається гарантій від Європи, що російські активи залишаться замороженими протягом тривалого часу.
Джерело: Мінфін
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