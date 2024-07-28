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28 липня 2024, 13:05

Країни G7 узгодять план виділення Україні $50 млрд до жовтня — міністр фінансів США

Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд коштом російських активів. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд коштом російських активів.

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«Відбулися конструктивні переговори. Ми тісно співпрацюємо, щоб просунути цю ініціативу вперед. Я думаю, що все виглядає добре з погляду того, що нам вдасться це зробити, ймовірно, до жовтня», — сказала міністерка.

Єллен додала, що Вашингтон домагається гарантій від Європи, що російські активи залишаться замороженими протягом тривалого часу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
28 липня 2024, 16:44
#
Ця влада не вступиться поки дають гроші. Втрачатимуть території та людей і набиватимуть кишені допомогою. Зе-корупція.
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