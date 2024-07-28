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28 липня 2024, 12:16

Держслужба фінмоніторингу щотижнево повідомлятиме про нові методи та схеми відмивання коштів

Державною службою фінансового моніторингу розпочато підготовку щотижневих Методологічних дайджестів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Державною службою фінансового моніторингу розпочато підготовку щотижневих Методологічних дайджестів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

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Дайджести містимуть актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволить суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю.

Як наголошують в Держфінмоніторингу, для регуляторів та правоохоронних органів вказані матеріали стануть важливим інструментом для розробки ефективних стратегій боротьби з відмиванням коштів, включаючи навчання та координацію дій між різними установами для забезпечення належної співпраці та обміну релевантною інформацією.

Уточнюється, що дайджести розміщені в рубриці «Методологія» офіційного вебсайту Держфінмоніторингу і будуть доповнюватися щотижнево, забезпечуючи найсвіжішу інформацію та рекомендації у цій критично важливій сфері.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 липня 2024, 12:28
#
Методологічні дайджести у сфері ПВК/ФТ - кладезь интересной информации…

https://bit.ly/4ciA7Ut
+
+15
bonv
bonv
28 липня 2024, 15:58
#
Для того щоб ще більше крали/відмивали?
+
+15
bonv
bonv
28 липня 2024, 15:59
#
Зе-корупція в дії!
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