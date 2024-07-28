Нова Пошта відкрила перше відділення у Римі

Нова пошта відкрила відділення в італійській столиці Римі. Це друге відділення української компанії у цій країні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Нове відділення запрацювало за адресою Via Albalonga 9−11. Воно працює щодня, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

У відділенні клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами присутності «Нової пошти».

Крім того, незабаром у Римі та передмісті запрацює власна кур'єрська доставка компанії, як це вже працює у Мілані, де з’явилося перше відділення НП. Водночас клієнти зможуть відправляти посилки у будь-який куточок країни.

З червня клієнтам стала доступна нова послуга доставки в поштомати та пункти видачі посилок від партнерській мережі GLS, які працюють у будь-якому куточку країни.