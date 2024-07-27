Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 11258 і № 11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
27 липня 2024, 14:05
Президент підписав закони про звільнення від податків імпорту енергообладнання
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Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики:
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Також є
- обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам;
- моя правка про звільнення тактичних навушників для військових.
Джерело: Мінфін
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