Компанії Meta загрожує штраф від ЄС на $13,4 млрд

Meta Platforms Марка Цукерберга отримає мільярдний антимонопольний штраф в ЄС через зв’язок сервісу оголошень Marketplace із соцмережею Facebook. Компанія може заплатити $13,4 млрд (10% від її глобального доходу у 2023 році). Про це повідомляє Reuters.

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Звинувачення Єврокомісії полягає у тому, що компанія надала своєму сервісу Facebook Marketplace переваги, об'єднавши його із соцмережею.

Також антимонопольний орган ЄС заявив, що американський гігант зловживає домінуючим положенням, в односторонньому порядку нав’язуючи несправедливі торгові умови конкуруючим онлайн-сервісам оголошень, які розміщують рекламу у Facebook або Instagram.

Ймовірно, комісія ухвалить рішення у вересні або жовтні 2024 року.

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