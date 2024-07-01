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1 липня 2024, 15:56

Єврокомісія відкриває справу проти Meta: підозрюють у порушені «Закону про цифрові ринки»

Європейська комісія відкриває провадження проти Meta через можливе порушення «Закону про цифрові ринки», зокрема через модель «оплата або згода». Про це повідомляє Financial Times.

Європейська комісія відкриває провадження проти Meta через можливе порушення «Закону про цифрові ринки», зокрема через модель «оплата або згода».

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У чому звинувачують компанію

За замовчуванням, користувачі соціальних мереж погоджуються на збір даних компанією. Модель «оплати або згоди» передбачає можливість для користувачів Instagram та Facebook заплатити, щоб компанія не використовувала їхні дані.

Регулятори вважають модель компанії ризикованою для користувачів, адже вона дає їм помилкову альтернативу, яка змушує їх дозволити Meta використовувати їхні дані для реклами.

Як коментують ситуацію у Meta

«Підписка, яка дозволяє прибрати рекламу, дотримується правил найвищого суду в Європі та DMA. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого конструктивного діалогу з Європейською комісією для завершення цього розслідування», — йдеться у заяві.

Як і у випадку з розслідуванням щодо Apple, яке Єврокомісія запустила минулого тижня, у випадку порушення DMA, Meta може отримати штраф у розмірі 10% від усього глобального доходу та 20% у випадку повторного порушення.

Джерело: Мінфін
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