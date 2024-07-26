Рада директорів ЦБ росії на засіданні в п'ятницю, 26 липня, прийняла рішення підвищити ключову ставку на 200 базових пунктів, до 18% річних. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на повідомлення російського центробанку.

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Ключова ставка Банку росії тепер на рівні країн Африки та проблемних економік Латинської Америки. Наприклад, у Венесуелі ставка — вище 18%, Афганістані - 15%, Замбії - 13,5%, Конго 14%, Малаві - 12%, Мозамбіку — 13,25%.

Прискорення інфляції в Росії

У Росії інфляція прискорилася, визнає ЦБ рф, і складається значно вище його квітневого прогнозу (4,3−4,8% за підсумками року). Тому центробанку довелося «істотно переглянути» весь прогноз.

Тепер регулятор очікує, що за рік інфляція становитиме 6,5−7%. З початку року вона становила вже 4,9%.