Фінляндія надає Україні новий пакет військової підтримки, до якого увійдуть додаткові оборонні засоби, йдеться у повідомленні Міноборони країни. Це вже 24-та партія військової допомоги з Фінляндії.

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Рішення з цього питання президент Республіки Александр Стубб ухвалив 28 червня на пропозицію Уряду. За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться країні приблизно в 159 млн євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, зараз становить 2,2 млрд євро.

Міноборони не розголошує інформацію про зміст пакету, спосіб доставки та графік постачання із оперативних причин і для того, щоб гарантувати безпечну доставку допомоги.