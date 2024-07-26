Сьогодні графіки відключення світла діятимуть до кінця доби

У п'ятницю, 26 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть до кінця доби. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що з 5:00 до 13:00; 18:00 до 20:00; 23:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень.

Атака рф 26 липня

В Укренерго також зазначили, що сьогодні вночі російські БПЛА завдали ударів по енергооб'єктах в Житомирській та Чернігівській областях. Через що знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загальна ситуація в енергосистемі України покращилася, але ремонти її об'єктів тривають.