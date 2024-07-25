Україна націоналізувала активи російського олігарха Кононова на 2 мільярди

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім», яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як «Ушастый нянь», «Мистер чистер», «Sarma» і т.д.

Мова йде про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.

Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії рф «Невская косметика», якій належали активи вінницького підприємства.

«Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових „донорів“ бюджету країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили оборудку і заблокували її у липні 2022 року.

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Наразі триває розслідування, яке було розпочато за трьома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 364−1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

◾ ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);

◾ ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).