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25 липня 2024, 19:12

Україна націоналізувала активи російського олігарха Кононова на 2 мільярди

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім», яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім», яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов.
Фото: НБУ

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Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як «Ушастый нянь», «Мистер чистер», «Sarma» і т.д.

Мова йде про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.

Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії рф «Невская косметика», якій належали активи вінницького підприємства.

«Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових „донорів“ бюджету країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили оборудку і заблокували її у липні 2022 року.

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Наразі триває розслідування, яке було розпочато за трьома статтями Кримінального кодексу України:
◾ ч. 2 ст. 364−1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
◾ ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);
◾ ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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