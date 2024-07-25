Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 1000 грн на пальне за підписку на канал

Finance.ua Страхування розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1000 гривень

Кожен переможець отримає один сертифікат, що робить нагороди ще більш доступними для учасників. Не пропустіть свій шанс!

Щоб взяти участь у розіграші, дотримуйтесь простих кроків:

1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«

2. Натиснути кнопку «Хочу пальне» під постом у каналі



Результати розіграшу будуть оголошені 29 липня. Важливо зазначити, що переможців визначить випадковим чином спеціально створений для цього телеграм-бот, що забезпечить чесність та прозорість процесу.

Офіційні умови розіграшу за посиланням.