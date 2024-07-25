Finance.ua Страхування розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1000 гривень
25 липня 2024, 13:17
Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 1000 грн на пальне за підписку на канал
Кожен переможець отримає один сертифікат, що робить нагороди ще більш доступними для учасників. Не пропустіть свій шанс!
Щоб взяти участь у розіграші, дотримуйтесь простих кроків:
1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«
2. Натиснути кнопку «Хочу пальне» під постом у каналі
Результати розіграшу будуть оголошені 29 липня. Важливо зазначити, що переможців визначить випадковим чином спеціально створений для цього телеграм-бот, що забезпечить чесність та прозорість процесу.
Офіційні умови розіграшу за посиланням.
Джерело: Мінфін
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