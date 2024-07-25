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25 липня 2024, 12:36

В Україні різко зросли ціни на кавуни

Українські виробники кавунів підвищили відпускні ціни на свою продукцію на 23%. Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

Українські виробники кавунів підвищили відпускні ціни на свою продукцію на 23%.
Фото: pixabay.com

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«Уже сьогодні виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7−15 грн/кг ($0,17−0,36/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», — зазначили вони.

Причина зростання цін

Зростання цін на кавуни пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств. До того ж через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю загинула в полях.

Утім, таке зростання цін гравці ринку вважають тимчасовим явищем. За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

За їх словами, через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше.

Пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може також збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів.

Аналітики зазначили, що, попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+45
Moonlighter
Moonlighter
25 липня 2024, 13:26
#
Зростання цін на кавуни пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств.

Каждый год одно и то же. То-то я думаю каждую осень тонны этих непроданных арбузов гниют по Киеву.
+
0
bonv
bonv
25 липня 2024, 14:28
#
По 20 грн
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