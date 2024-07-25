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25 липня 2024, 11:55

ЄС не підтримує Угорщину та Словаччину в питанні транзиту нафти «Лукойлу» через Україну — FT

Брюссель не підтримує Угорщину та Словаччину в їхньому протистоянні з Києвом через постачання російської нафти через територію України. Про це повідомляє Financial Times.

Брюссель не підтримує Угорщину та Словаччину в їхньому протистоянні з Києвом через постачання російської нафти через територію України.
Фото: pixabay.com

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Європейська комісія загальмувала прохання Угорщини та Словаччини закликати Україну зняти нещодавні санкції з російської нафтової компанії «Лукойл».

Угорщина та Словаччина отримали звільнення від загальноєвропейської заборони імпорту російської нафти після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Проте обидві країни заявляють, що недавнє рішення Києва припинити транзит нафти «Лукойлу» з росії трубопроводом «Дружба» може призвести до скорочення постачань.

Звернення до Єврокомісії

Вони звернулися до Європейської комісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.

Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив Financial Times, що Брюсселю знадобиться більше часу для збирання доказів та оцінки правової ситуації.

На вчорашній зустрічі торгових представників держав-членів 11 країн виступили на підтримку рішення Домбровскіса, і жодна з них не стала на бік Будапешта та Братислави, повідомили FT три дипломати. Один із них заявив, що торгова угода з Україною включає положення про безпеку, яке може допустити зрив поставок.

Позиція України

Київ наполягає, що трубопроводом іде той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям. Російська нафта становить 35−40% вхідних ресурсів єдиного словацького НПЗ.

Продукція, вироблена з цієї нафти, також експортується до самої України та багатьох країн Центральної Європи в рамках іншого виключення, наданого до 5 грудня.

Що каже Словаччина та Угорщина

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що він мусить відреагувати, якщо Україна не змінить свою позицію щодо «Лукойлу». Він також додав, що Словаччина допомагає Україні реверсом газу та продажем електроенергії.

Представники Угорщини відмовилися від коментарів. Поставки «Лукойлу», що проходять через Україну, становлять близько 25−30% імпорту нафти в країну.

Нагадаємо

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю телеканалу ATV заявив, що Угорщина блокуватиме відшкодування Європейським Союзом державам-членам, які надали Україні боєприпаси, доки Київ не дозволить транзит нафти російському «Лукойлу» трубопроводом «Дружба» до Угорщини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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