Угорщина блокуватиме мільярди євро від ЄС для України, поки Київ не дозволить транзит «Лукойлу»

Угорщина блокуватиме відшкодування Європейським Союзом державам-членам, які надали Україні боєприпаси, доки Київ не дозволить транзит нафти російському «Лукойлу» трубопроводом «Дружба» до Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю телеканалу ATV.

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«Поки це питання не буде вирішено Україною, усі повинні забути про виплату 6,5 млрд євро компенсації Європейського фонду миру (EPF) за поставки зброї», — зазначив Сійярто.

За його словами, Угорщина та Словаччина купують відповідно 33% та 40−45% сирої нафти у російського «Лукойлу» транзитом через Україну.

Окрім цього, міністерство енергетики Угорщини скликало у вівторок термінове засідання робочої групи щодо стабільності постачання енергоресурсів. Ця робоча група «розглянула уже вжиті кроки й можливі майбутні дії».

Нагадаємо

Раніше цього місяця Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» після того, як Україна минулого місяця ввела заборону на транзит нафти «Лукойлу».