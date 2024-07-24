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24 липня 2024, 9:03

Угорщина блокуватиме мільярди євро від ЄС для України, поки Київ не дозволить транзит «Лукойлу»

Угорщина блокуватиме відшкодування Європейським Союзом державам-членам, які надали Україні боєприпаси, доки Київ не дозволить транзит нафти російському «Лукойлу» трубопроводом «Дружба» до Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю телеканалу ATV.

Угорщина блокуватиме відшкодування Європейським Союзом державам-членам, які надали Україні боєприпаси, доки Київ не дозволить транзит нафти російському «Лукойлу» трубопроводом «Дружба» до Угорщини.
Фото: pixabay.com

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«Поки це питання не буде вирішено Україною, усі повинні забути про виплату 6,5 млрд євро компенсації Європейського фонду миру (EPF) за поставки зброї», — зазначив Сійярто.

За його словами, Угорщина та Словаччина купують відповідно 33% та 40−45% сирої нафти у російського «Лукойлу» транзитом через Україну.

Окрім цього, міністерство енергетики Угорщини скликало у вівторок термінове засідання робочої групи щодо стабільності постачання енергоресурсів. Ця робоча група «розглянула уже вжиті кроки й можливі майбутні дії».

Нагадаємо

Раніше цього місяця Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від «Лукойлу» по трубопроводу «Дружба» після того, як Україна минулого місяця ввела заборону на транзит нафти «Лукойлу».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+20
Moonlighter
Moonlighter
24 липня 2024, 9:49
#
Так не у них война идет, какое им дело до Украины?
+
+42
xo4y
xo4y
24 липня 2024, 9:55
#
Уся політика уряду Венгрії спрямована на те щоб забрати собі Закарпаття. Якщо, я не забувся то ЄС давав 2 роки всім щоб диферсікували поставки як Газу так й Нафти, вже більше прошло.
+
+30
Rubi0
Rubi0
24 липня 2024, 9:51
#
Последствия потужной внешней политики команды най-потужного володьки.
+
0
Три літри
Три літри
24 липня 2024, 10:20
#
Москалі зі своїм одвічним комплексом меншовартості
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
24 липня 2024, 9:55
#
Логічно. Шантаж працює в обидві сторони. Хотіли прогнути Орбана з його ініціативами, але він не прогнувся.
+
+30
3212242
3212242
24 липня 2024, 10:05
#
Хіба не Угорщина шантажує ЄС та Україну з початку вторгнення? А тут получила по носі і почала скиглити.
+
0
Три літри
Три літри
24 липня 2024, 10:21
#
Пхах, сиділа прекрасна рожева Угорщина і нікого не чіпала. І тут злий Зеленський вирішив над нею познущатися.
Подивився: в темі про обстріляли про дитої лікарні ви так само агітували за капітуляцію непрямо виправдовуючи терористичний шантаж москалів.

Москалі зі своїм одвічним комплексом меншовартості
+
+30
3212242
3212242
24 липня 2024, 10:01
#
Тобто Угорщина робитиме все те саме, що робила попередні 2 роки, але тепер їй припікає?
+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
24 липня 2024, 10:52
#
Трубопровод «Дружба» в Венгрию, какая уж тут дружба…)
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