Bitstamp отримала кошти від Mt. Gox, клієнти Kraken виводять BTC на холодні гаманці: що нового на ринку

Криптобіржа Bitstamp підтвердила отримання коштів від Mt. Gox

Криптовалютна біржа Bitstamp заявила, що отримала кошти від платформи Mt. Gox, яка зазнала краху. Ці активи призначені для компенсаційних виплат клієнтам.

У компанії заявили, що працюють над розподілом коштів серед користувачів. Представники Bitstamp запросили тиждень на перевірки, пов’язані з безпекою. Про їх закінчення платформа має намір повідомити клієнтів окремо.

Команда біржі також уточнила, що виплати користувачам із Великої Британії здійснять за спеціальним планом розподілу. Фірма окремо повідомить клієнтів про процес видачі активів.

Раніше кошти від Mt. Gox отримали користувачі криптовалютної біржі Kraken.

Клієнти Kraken виводять отримані від Mt. Gox біткоїни на холодні гаманці

Користувачі криптовалютної біржі Kraken виводять отримані від Mt. Gox біткоїни на холодні гаманці. Про це повідомили експерти з компанії CryptoQuant.

За даними аналітиків, за добу клієнти Kraken відправили з біржі більш ніж 5000 BTC на суму близько $330 млн

«Це може бути позитивним сигналом, що вказує на те, що вони не продають і готуються зберігати свої монети, перемістивши їх з біржі на холодні гаманці», — йдеться у заяві CryptoQuant.

AgriDex здійснила першу сільськогосподарську угоду на Solana

Торгова платформа AgriDex на базі Solana здійснила першу угоду, пов’язану з сільськогосподарською продукцією. Про це представники компанії повідомили CoinDesk.

Угоду, яка передбачає постачання понад 200 пляшок оливкової олії і декількох ящиків вина з ферми і виноградників у Південній Африці в Лондон, буде повністю завершено після доставки товару.

AgriDex «здійснювала розрахунки практично миттєво, стягуючи всього 0,15% комісії з кожного боку», тоді як у традиційних системах «збори можуть становити кілька процентних пунктів».

«Ми здійснили першу в історії угоду на публічному блокчейні, і тепер вона перебуває на шляху з Південної Африки до Лондона. Кошти надійшли на наш рахунок AgriDex за лічені секунди, а не за дні, а комісія склала 5 фунтів стерлінгів», — заявив генеральний директор постачальника вин Oldenburg Vineyards Адріан Вандерспуй.

У травні AgriDex залучила $5 млн завдяки інвестиціям від Endeavour Ventures, сільськогосподарської групи African Crops і Oldenburg Vineyard.

Торгова платформа прагне перевести більшу частину своїх товарів у мережу, щоб скоротити час отримання платежів, а також витрати на транзакції та перекази.

Proton запустила власний біткоїн-гаманець

Компанія Proton, що стоїть за однойменним поштовим клієнтом, VPN і хмарним сервісом, представила гаманець Proton Wallet з відкритим вихідним кодом.

«Централізовані кастодіальні рішення наражають вас на ризик втрати біткоїнів через зломи (Mt.Gox), погане управління (FTX) або навіть регуляторні чи юридичні дії. Ці сервіси, як правило, не призначені для транзакцій з першою криптовалютою і за законом зобов’язані контролювати вашу фінансову діяльність», — заявили в компанії.

Тому розробники ухвалили рішення створити гаманець для самостійного зберігання як «найнезалежніше рішення, що вимагає мінімальної довіри».

Proton Wallet використовує наскрізне шифрування для зберігання ключів і метаданих. Це означає, що навіть за бажання компанія не зможе конфіскувати активи користувача або відстежити його дії.

Для забезпечення безпеки особистої інформації використовуються сервери Proton, які використовують «посилену версію» протоколу Secure Remote Password для авторизації.

Користувач гаманця може мати кілька адрес, тому додаток самостійно генерує ключ для кожної з них. Потім він використовується для шифрування і дешифрування будь-яких конфіденційних даних, які необхідно зберігати на серверах Proton.

«Сервер не має доступу до ключів гаманця, оскільки вони зашифровані на клієнті за допомогою ключа користувача», — йдеться в блозі.

Proton Wallet також підтримує функцію надсилання біткоїнів за адресою електронної пошти.

Новий гаманець спочатку буде доступний обмеженій кількості користувачів Proton Visionary. Для охочих протестувати застосунок відкрито попередню реєстрацію.